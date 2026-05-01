Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takım, son haftaya aynı puanla giren Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor arasındaki yarıştan çıkacak.

İkili averajda Amed Sportif Faaliyetler önde.

ÇORUM FK 3.'LÜK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

İki takımın da kaybetmesi Çorum FK'nın Erzurum'u yenmesi durumunda üç takımda 73 punda olacak ama averaj nedeniyle Amedspor Süper Lig'e yükselirken, Çorum FK ise 3.olarak play off final bileti alacak.

İki takımın da puan kaybetmemesi durumunda kırmızı siyahlılar play off'ta ev sahibi aventajını kullanarak Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Play-off'taki dördüncü ekip için Ankara Keçiörengücü ile Bandırmaspor mücadelesi sürüyor.

PLAY-OFF SON BİLETİ İÇİN YÜKSEK REKABET

Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ve Atko Grup Pendikspor, play-off oynayacağını şimdiden garantiledi. Dördüncü ve son play-off bileti için ise Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Özbeyli Bandırmaspor karşı karşıya.

57'şer puana sahip iki ekipten Keçiörengücü, son hafta deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile oynayacak. Bandırmaspor da kendi sahasında Özbelsan Sivasspor'u konuk edecek.

Sezon içindeki ilk maçta Balıkesir'de 1-1 berabere kalan iki takımın Ankara'daki ikinci karşılaşmasını ev sahibi 3-1 kazanmıştı. Olası puan eşitliğinde Keçiörengücü, ikili averaj üstünlüğüyle play-off'a kalan taraf olacak.