Kulüplü Yıldız Erkekler Voleybol grup birinciliğinde Çorum Gençlikspor’un hedefi yarı final grubuna yükselmek. Bugün başlayacak bölge birinciliğinde Çorum Gençlikspor kulübü Çankırı Gençlikspor ve Sinop Yurdumspor takımları ile mücadele edecek.

Üç takımın mücadele edeceği yıldız erkekler voleybol grup birinciliğinin teknik toplantısı dün akşam yapıldı. Çekilen kura sonucunda üç takımın yapacağı üç maç sonunda grup birincisi olacak takım yarı final grubuna yükselecek.

Çorum Gençlikspor takımı antrenörleri Haluk Doğan ve Mehmet Can yönetiminde gruptan çıkarak yarı finalde mücadele etmek istiyor,