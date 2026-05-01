Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ‘19 Mayıs Atatürk Kupası’nda 14 takımın mücadele edeceğini söyledi. Arıcı ‘19 Mayıs ruhunu yaşatmak adına, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte düzenlediğimiz 19 Mayıs Atatürk Kupasını büyük bir heyecanla gerçekleştiriyoruz.

14 takımın mücadele edeceği bu anlamlı organizasyon; sadece bir futbol turnuvası değil, aynı zamanda çocuklarımızın sporla büyümesi, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi adına önemli bir buluşmadır.Bu turnuvamızda klasik sıralama anlayışından farklı olarak 1., 2. ve 3.’lük derecelendirmesi yapılmayacaktır. Amacımız; çocuklarımızın rekabet baskısından uzak, tamamen sporun keyfini çıkararak, dostluk ve centilmenlik içinde mücadele etmelerini sağlamaktır.

Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür belgesi, kıymetli velilerimize ise katılım ve teşekkür belgeleri takdim edilecektir. Bu yönüyle organizasyonumuz, sadece sahada değil, tribünde de birlik ve beraberliği güçlendiren bir etkinlik olacaktır.Amacımız; geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı küçük yaşta sporla buluşturmak, onların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve en önemlisi fair-play ruhunu aşılamaktır. Bu yaş grubundaki sporcularımızın sahada göstereceği mücadele, bizlere umut ve gurur verecektir.

Turnuvaya katılım sağlayan tüm kulüplerimize, antrenörlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Başta Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve Futbol il temsilcimize organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.Kazananın dostluk, kardeşlik ve centilmenlik olacağı bir turnuva olmasını temenni ediyorum’ dedi.