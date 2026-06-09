Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım, göreve resmen başlamaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli kulüpte gözler yarın yapılması beklenen mazbata törenine çevrilirken, Yıldırım'ın ilk hamlelerinden biri de Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmek olacak.

GÜNDEMDE 10+4 KURALI VAR

Hürriyet'in haberine göre Aziz Yıldırım, yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralıyla ilgili federasyonla bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. Fenerbahçe yönetiminin, mevcut kadro yapısı ve transfer planlaması nedeniyle yabancı kuralının yeniden değerlendirilmesini isteyeceği öne sürüldü.

20 YABANCI FUTBOLCU BULUNUYOR

Sarı-lacivertli ekipte kiralıktan dönecek oyuncularla birlikte sözleşmeli yabancı futbolcu sayısının 20'ye ulaştığı belirtiliyor. Yeni transferlerin de yapılması halinde bu sayının daha da artması bekleniyor. Bu nedenle yönetimin, yeni yabancı kuralının kulüpler üzerinde oluşturacağı etkileri federasyona ileteceği ifade ediliyor.

SEÇİM ÖNCESİ SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Aziz Yıldırım, seçim sürecinde katıldığı bir programda yabancı oyuncu kuralıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Yıldırım, "Şimdi bizim futbol aklı dediğimiz arkadaşlarla yaptığımız konuşmada onlar da bundan sıkıntı doğabileceğini söylediler. Çalışıyorlar, biz seçilirsek TFF'ye gitmemiz lazımsa gideriz" ifadelerini kullanmıştı.

ADALET VE EŞİTLİK VURGUSU DA YAPACAK

Aziz Yıldırım'ın federasyonla gerçekleştireceği görüşmede yalnızca yabancı oyuncu kuralını değil, yeni sezon öncesinde adalet ve eşit rekabet ortamına ilişkin beklentilerini de dile getirmesi bekleniyor.