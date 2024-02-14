Tanıtım Medya Başkanı Aylin Alveren Özen ve ekibi Tuncay Yalçınkaya, Samet Gayı ile Reha Uysal gazetemizi ziyaret etti.

34’NCÜ YILIMIZI KUTLADILAR

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen AK Partili heyet kuruluşumuzun 34’ncü yılımızı kutlayarak, çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

‘PARTİMİZE EMEK VEREN HERKESİ ZİYARET EDECEĞİZ’

Tanıtım Medya Başkanı Aylin Alveren Özen, saha çalışmalarına başladıklarını ve sıkılmadık el bırakmayacaklarını belirterek, “Partimize gönül veren, emek veren herkesi ziyaret etmek istiyoruz. Eskiler hizmet ettiler, yeniler hizmet edecekler. Ziyaret etmek bizlerin borcu. Şehirdeki ziyaretlerimizin yanısıra ilçe ziyaretleri de yapacağız” dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Alveren Özen ve ekibine teşekkür etti.