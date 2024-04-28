Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Teşkilatı, Genel Sekreter Yardımcısı görevine getirilen Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’ın öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette ilçe belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, ilçe başkanları ve il yöneticileri yer aldı.

Ziyarette Mehmet İhsan Çıplak, Çorum'daki siyasi ve sosyal gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulunarak, il teşkilatının çalışmaları hakkında genel merkez yöneticilerine bilgi verdi.

Partilerinin genel politikaları doğrultusunda yerel düzeydeki faaliyetlerin de ele alındığını ve Genel Merkez ile görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade eden Çıplak, il teşkilatının yürüttüğü projeler, hedefler ve gelecek döneme ilişkin stratejiler hakkında da genel merkezi bilgilendirmede bulunduklarını kaydetti.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik beraberlik içerisinde Çorum’un sorunlarını çözüme kavuşturmak için gayret sarf ettiklerini belirtti.

Çorum teşkilatına destekleri için teşekkür eden Kayrıcı, parti teşkilatları ve yerel yöneticileri ile her zaman iş birliği içerisinde çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Çıplak, genel merkez ile olan görüşmelerinin verimli geçtiğinin altını çizerek, partilerinin birlik ve beraberlik içinde daha da güçleneceğini vurguladı.