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AK Parti’de aday adaylığı süreci dün itibariyle sona erdi.

Çorum Belediye Başkan Aday Adaylığı için 8 isim müracaata bulundu.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri için aday adaylığı sürecini en erken başlatan parti AK Parti oldu.

9 Kasım’da başlatılan aday adaylığı başvuru süreci önceki gün 19.00 itibariyle sona erdi.

İŞTE ADAY ADAYI OLAN İSİMLER

Belediye Başkan Aday Adaylığı için müracaat eden 8 isim arasında önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı Zeki Gül, eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, İnşaat Mühendisi-Sosyolog Hüseyin Çalışkan, Yasemin Çabuk, AK Parti Kurucu Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Malkoç, Av. Ercan Daşdan ve eski Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş yer aldı.

Mevcut başkan Halil İbrahim Aşgın ile İlçe ve Belde Belediye Başkanları doğal aday oldukları için başvuruda bulunmadılar.

PAZAR GÜNÜ TEMAYÜL VAR

Başvuru sürecinin bitmesiyle temayül yoklaması ise 26 Kasım Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.

26 Kasım Pazar günü Belediye Başkanlıkları için teşkilat mensuplarının katılımıyla 10.00-16.00 saatleri arasında temayül yoklaması gerçekleştirilecek.

KİMLER OY KULLANACAK?

AK Parti Genel Merkezi tarafından Çorum merkezde yapılacak temayül yoklamasında, parti üyeliği devam eden Genel Merkez Parti Kurucu Üyeleri, İl, Merkez İlçe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri, merkez ilçeye bağlı belde ve belediye başkanları, Merkez İlçe Mahalle Başkanları, parti üyeliği devam eden ve aday adayı olmayan geçmiş dönem İl ve Merkez İlçe Başkanları, parti üyeliği devam eden ve aday adayı olmayan 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. Dönem Milletvekilleri oy kullanacak.

İLÇELERİN ADAY ADAYLARI

AK Parti’de ilçe Belediye Başkan aday adaylığı için ise toplam 42 isim başvurdu.

İşte o isimler:

Alaca: Vedat Mutlu

Bayat: Ahmet Bahadır Ünlü, Harun Uysal, Mehmet Duymuş, Sait Kaymaz, Selahattin Aslantaş

Boğazkale: Adem Özel, Selim Gencer, Mehmet Bahçecioğlu

Dodurga: Yusuf Bülbül

İskilip: Hasan Hüseyin Demircan, Mustafa Topal, Gürsel Koca, İsmail Çizikci, Şemsettin Şahin, Coşkun Akkoca, Fehmi Yağlı, Hasan Mert

Kargı: Nevzat Dingil, Cahit Arpa, Mustafa Kemal Akpınar, Metin Mutluay

Laçin: Serkan Emre Aykaç, Mustafa Toydemir, Faruk Demirci

Mecitözü: Oğuzhan Şengül, Mehmet Seçgel, Sağlık Karakaş

Oğuzlar: Başvuru yok

Ortaköy: Ramazan Öncül, Tufan Uzunçarşı

Osmancık: Osman Sivritepe, Hamza Karataş, Halit Daştanbek, Mustafa Çatal, Erol Özdemir, Muhittin Keskin, Hakkı Güngör, Emin Serdar Kurşun

Sungurlu: Ömer Tök, İlyas Özkan

Uğurludağ: Mehmet İpek, Karanfil Uyar

Düvenci Belediyesi: Başvuru yok

Aşdağul Belediyesi: Başvuru yok