Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti'de 31 Mart 2024 yerel seçimleri için aday başvuruları 9 Kasım'da başlamış, 17 Kasım'da sona ereceği açıklanmıştı ama yeni alınan kararla başvuru süresi 22 Kasım'a uzatıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelenmiştir. Teşkilat Temayül Yoklaması 26 Kasım'da yapılacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Kızılcahamam'da gerçekleştirilen İl Başkanları Çalışma kampımızda İl Başkanlarımızın talebi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelenmiştir.

Teşkilat Temayül Yoklaması ise 26 Kasım'da yapılacaktır. Hayırlı olsun."