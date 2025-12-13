Çorum’da kaldırım işgallerine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yayaların güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, iş yerlerinin kaldırım üzerine malzeme koyması, masa–sandalye yerleştirmesi ve yaya geçişini engelleyen her türlü işgale karşı gerekli uyarıları yaparken, kurallara uymayan işletmeler hakkında ise yasal işlem uyguluyor.

Belediye yetkilileri, çalışmaların şehir düzeni ve yaya güvenliği açısından kesintisiz olarak devam edeceğini belirterek, esnaftan ve vatandaşlardan kurallara özen göstermelerini istedi.