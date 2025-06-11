AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Siyasi Hukuki İşler Başkanı Nurettin Karaca, Tanıtım Medya Başkanı Erol Taşkan ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Safure Umutlu, gazetemizi ziyaret etti.
Ziyarette AK Parti heyeti Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşerek kentin gündemine dair sohbet etti.
Samimi ortamda ve karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette AK Parti İl Başkanı Yakup Alar da teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AK Parti heyetine teşekkür etti.
Editör: Murat Çetin