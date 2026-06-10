Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanlığı, ilçe teşkilatlarının 15. Olağan Kongre takvimini açıkladı.

MHP’nin ilçe teşkilatlarında yeni yönetimlerin belirleneceği kongre sürecinin, partinin yerel teşkilatlanma çalışmalarına ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının şekillenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kongre takvimi kapsamında ilk olarak Sungurlu İlçe Başkanlığı kongresi yapılacak.

Ardından Bayat, Laçin ve Osmancık ilçelerinde kongreler gerçekleştirilecek. Süreç, Temmuz ayı boyunca devam ederek 12 Temmuz’da Merkez İlçe Kongresi ile sona erecek.