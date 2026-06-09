Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, bazı kurumlara bir yazı göndererek, ormana bitişik yapılaşma, imar uygulamaları ve yangın riskine karşı çevresel tedbirler hakkında bilgi talebinde bulundu.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü’ne, T.C. Çorum Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ve Çorum Belediye Başkanlığı’na dilekçe veren Müstet, “Anahtar Parti Çorum İl Başkanlığı olarak, yaklaşan yaz mevsimi öncesinde ilimizde orman ve kırsal alan yangınlarına karşı şehircilik, imar ve çevre güvenliği bakımından alınan tedbirleri öğrenmek istiyoruz” dedi.

Nurullah Müstet, “Yangın riski yalnızca orman alanının içinde başlamaz. Ormana bitişik yapılaşma, yol kenarları, düzensiz atık birikimi, kontrolsüz rekreasyon alanları ve plansız yerleşim kararları yangının büyümesini ve yerleşim alanlarına sıçramasını kolaylaştırabilir” ifadesini kullandı.

Müstet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü’ne yazılı olarak şu soruları yöneltti:

“İlimizde ormana bitişik imar alanları yangın güvenliği bakımından değerlendirilmiş midir? Orman sınırına yakın yapılaşmalarda yangın emniyet mesafesi, yeşil bant ve erişim yolu kriterleri uygulanmakta mıdır? Belediyelerin imar planlarında orman alanlarına bitişik bölgelerde yangın geçişini yavaşlatacak yeşil kuşak veya koruma bandı bulunmakta mıdır? ÇED süreçlerinde orman yangını riski özel olarak değerlendirilmekte midir? Maden, enerji, turizm, sanayi ve altyapı projelerinde yangın riski bakımından ek tedbir istenmekte midir? Ormana yakın alanlarda düzensiz atık, cam, yanıcı madde ve hafriyat birikimiyle ilgili denetim yapılmakta mıdır?

İlimizde çevre kirliliği ile yangın riski birlikte ele alınarak özel bir denetim planı hazırlanmış mıdır? İklim değişikliğine bağlı artan sıcaklık ve kuraklık riskleri, il çevre planları ve afet risk azaltma planlarıyla ilişkilendirilmiş midir? Belediyelere ormana bitişik alanlarda yapılaşma ve yangın güvenliği konusunda yazılı uyarı yapılmış mıdır? Yangın sonrası yanan alanların başka amaçlarla kullanılmaması için izleme mekanizması kurulmuş mudur?”

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de bir dilekçe gönderen Müstet, 2026 yılı orman, tarım ve kırsal alan yangın risklerine ilişkin hazırlıklar hakkında bilgi talep etti.

Ayrıca Çorum Belediye Başkanlığı’na bir dilekçe veren Müstet, kırsal alan yangınları, ormana bitişik yerleşimler ve belediye hazırlıkları hakkında bilgi istedi.

Müstet’in Belediye’ye gönderdiği dilekçede ise şu ifadeler yer alıyor:

“Orman yangınları yalnızca orman teşkilatının sorumluluğunda eğerlendirilemeyecek kadar geniş sonuçlar doğurmaktadır. Yerleşim yerleri, yol kenarları, parklar, mesire alanları, kırsal mahalleler, tarım alanları ve belediye hizmet alanları yangın riskinin doğrudan parçasıdır. Belediyeniz bünyesinde kırsal alan yangınlarına müdahale edebilecek özel ekip veya tim oluşturulmuş mudur? Bu ekiplerin orman yangını, kırsal yangın, ekosistem ve ilk müdahale konusunda eğitim alması sağlanmış mıdır?

İtfaiye teşkilatınızın ormana bitişik köy ve mahallelere ulaşım süresi değerlendirilmiş midir? Kırsal mahallelerde yangında kullanılabilecek su deposu, hidrant, gölet, tanker ve su alma noktaları belirlenmiş midir? Ormana bitişik yerleşimlerde yangın emniyet bandı oluşturulmuş mudur? İmar planlarında orman sınırına bitişik alanlarda yapılaşma, yeşil bant ve yangın güvenlik mesafesi bakımından özel tedbir alınmış mıdır? Yol kenarlarında kuru ot temizliği, cam/çöp/yanıcı atık toplama ve denetim planı hazırlanmış mıdır? Mesire alanları, piknik alanları, parklar ve belediye sorumluluğundaki rekreasyon alanlarında ateş yakma, çöp bırakma ve denetim konusunda özel uygulama var mıdır? Yangın sezonunda zabıta, itfaiye ve temizlik ekipleri arasında ortak denetim planı yapılmış mıdır? Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve muhtarlıklarla ortak tatbikat yapılacak mıdır? Belediyelerin görevi yalnızca yangından sonra temizlik yapmak değildir. Yangının yerleşime, kırsala ve ormana sıçramasını önleyecek hazırlığı bugünden yapmaktır.”

(Haber Merkezi)