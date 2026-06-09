Demokrat Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, Kale Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mehmet Tunç, sürecin önemine dikkat çekerken, yaşanan aksaklıkların sahada vatandaşları mağdur ettiğini belirterek belediyeye çağrıda bulundu.

Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği üzere, Kale Mahallesi’nde başlatılan kentsel dönüşüm hamlesi, Çorum’umuzun çehresini değiştirecek, vatandaşlarımızı modern ve depreme dayanıklı konutlara kavuşturacak çok önemli bir adımdır. Bu projenin kararlılıkla başlatılmış olmasını ilk günden bu yana önemsiyoruz. Ancak, projenin uygulama sürecinde yaşanan bazı gecikmeler, ne yazık ki sahada hemşerilerimizi mağdur eden bazı sosyal ve çevresel problemleri de beraberinde getirmiştir.

Proje kapsamında boşaltılan ancak henüz yıkımı gerçekleştirilemeyen bazı yapılar, zaman içinde denetimsiz kalarak izbe mekânlar haline gelmiştir. Bu durum, bölgenin yapısı gereği yasaklı madde kullanıcıları başta olmak üzere çevreye rahatsızlık veren unsurların bu binaları mesken tutmasına yol açmaktadır. Mahalle halkımız, özellikle hava karardıktan sonra çocuklarının ve ailelerinin güvenliği konusunda haklı bir tedirginlik yaşamaktadır. Kentsel dönüşümün temel amacı insanımıza daha konforlu bir yaşam sunmaktır; dolayısıyla geçiş sürecinde oluşabilecek bu güvenlik zafiyetinin acilen giderilmesi ortak sorumluluğumuzdur.

Anlayışımız gereği sayın belediye başkanımıza soruyor ve çağrıda bulunuyoruz:

Bizler, yapıcı ve yol gösterici bir siyaset tarzını benimsiyor, Çorum’un menfaatine olan her işe katkı sunmak istiyoruz. Bu bağlamda, Kale Mahallesi sakinlerinin taleplerini tercüman ederek Sayın Belediye Başkanımıza ve ilgili yönetim kademelerine şu soruları yöneltiyoruz:

Çalışmaların güncel durumu ve takvimi nedir? Kale Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde gelinen son aşama nedir? Hak sahibi vatandaşlarımızın içini rahatlatacak, projenin tamamlanma takvimine dair yeni bir bilgilendirme yapılacak mıdır?

Geçici güvenlik önlemleri için ne gibi çözümler üretilmektedir? Boşaltılan ve risk oluşturan metruk binaların, yıkım sıraları gelene kadar çevreye zarar vermemesi adına girişlerinin fiziki olarak kapatılması veya bu yapıların yıkımına öncelik verilmesi planlanmakta mıdır?

Kurumlar arası iş birliği artırılacak mı? Bölgedeki huzurun tesisi için Belediye Zabıta Ekiplerimiz ile İl Emniyet Müdürlüğümüzün koordineli bir şekilde bölgedeki devriye ve denetim faaliyetlerini sıklaştırması yönünde bir adım atılacak mıdır?

Kale Mahallesi, Çorum'un ortak değeridir. Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek; yani mahallelimizin bir an önce hak ettiği huzurlu ortama kavuşmasını sağlamaktır.

Çorum Belediyesi’nin ve Sayın Başkanın, vatandaşlarımızın bu haklı çağrısına kulak tıkamayacağına, bölgedeki sorunlara ivedilikle pratik çözümler üreteceğine inanıyoruz. Bizler de sürecin hem takipçisi hem de destekçisi olmak adına mahalle halkımızın yanında durmaya devam edeceğiz.” (Haber Merkezi)