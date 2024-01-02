Yeni yılın ilk günlerinde toplanacak komisyonlarda belediye başkan adayları netleşecek. Belirlenen adayların 15 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

Teşkilat istişareleri tamamlandı. Sıra Aday Belirleme Komisyonu’nun çalışmalarında. Yeni yılda AK Parti’nin mesaisi de yoğun olacak.

31 Mart yerel seçimlerine hazırlanan AK Parti, adaylarını belirlemek için kasım ayı sonundan bu yana hummalı bir çalışma yürütüyor. Yaklaşık 160 bin kişiyle yapılan temayül yoklamasının ardından, teşkilat istişareleri de tamamlandı. Önce 30 büyükşehir, sonra da 51 il teşkilatı genel merkeze giderek belediye başkan adayı olarak kimi görmek istediklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti.

Temayül yoklamaları ve istişarelerin ardından sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Aday Belirleme Komisyonu toplantılarına geldi. Erdoğan, kurmayları ile belediye başkan adaylarını netleştirmek için bir dizi toplantıyı bu hafta genel merkezde yapacak. O toplantılarda alfabetik sıraya göre, Adana’dan başlayarak isim isim Mart 2024’te yarışacak belediye başkan adayları üzerine çalışılacak. Netleştirilemeyen kentler için alternatif isimler hakkında yeniden anket çalışması yapılacak.

AK PARTİ'NİN MOTTOSU: GERÇEK BELEDİYECİLİK

CNN Türk'te yer alan habere göre, AK Parti’nin gündeminde aday belirleme çalışmaları devam ederken 15 Ocak’ta yapılacak aday tanıtım ve beyanname programı için hazırlıklar da olacak. Bu hafta toplantı yapacak olan kampanya ekibi, seçim stratejisini ve beyannameyi ele alacak. AK Parti yerel seçimlere “gerçek belediyecilik” mottosuyla girecek. Önce muhalefet yönetimindeki belediyelerin 5 yılda yapamadıkları anlatılacak, ardından AK Parti’nin vaatleri sıralanacak.

AK Parti’nin seçim kampanyasında İstanbul’un trafik sorununa çözüme özel yer ayrılacak. Öte yandan kentsel dönüşüm afete hazırlık başlıklarında da güçlü mesajlar verilecek. Bu arada Erdoğan’ın mitinglerine şubat ayı başında başlaması, yaklaşık 50 kenti ziyaret etmesi, depremlerin yıldönümü olan 6 Şubat’ta ise deprem bölgesinde olması bekleniyor.