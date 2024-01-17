Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu.

Altınok, hali hazırda AK Parti'nin Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yürütüyor.

"GÖREV BİZDE İSTENMEZ VERİLİR"

2023 yılında Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in Başkent Kulisi programına konuk olan Turgut Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna "Görev bizde istenmez verilir. 'Aday ol' denirse biz göreve hazırız" yanıtını vermişti.

Altınok, "Benim felsefem bu, görev talebim olmamıştır hiç. Görev bizde istenmez verilir. Genel merkezimiz Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı görev verirse Ankara'yı biliyoruz. Ankara'mızın makus talihini değiştireceğimizi biliyoruz. Aday ol denirse biz göreve hazırız. Ankara ve büyükşehirlerde adayları erken açıklamak önemli. İnsanlara dokunmak önemli. Yapılan anketler de var, gerçek anketler." demişti.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara’nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi ve Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi’nden “Profesör” payesi aldı.