AK Parti İskilip 5. ve 6. dönem ilçe başkanlığı yapan, Atıf Der Başkanı ve Çorum Milli İrade Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Lek şahsi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti’nin Çorum’daki temsilcilerinin Kadir Gecesi, Arefe Gecesi ve Ramazan Bayramı mesajlarında Gazze soykırımı ile ilgili bir cümle dahi etmemelerinin düşündürücü olduğunu belirtti.

CHP eski ve yeni Genel Başkanlarının ülkesinin kuruluş mücadelesini yürüten Hamas'ı terör örgütü olarak ilan etse de CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın Çorum Valiliği resmi bayramlaşma töreninde Filistin ve Gazze'de yapılan zulmü anmasını bir taraftan insani bir yaklaşım olarak görürken diğer taraftan da samimiyetten uzak siyasi bir eylem olarak gördüğünü vurgulayan Mustafa Lek, “Buna rağmen, bizim davamızın siyasi temsilcisi AK Partimizin Çorum İl Başkanı ve Milletvekillerinin gerek sosyal medya paylaşımları, gerek Kadir Gecesi, Arefe Gecesi ve Ramazan Bayramı mesajlarında Gazze soykırımı ile ilgili bir cümle dahi etmemeleri, ilimizde Gazze'ye destek için düzenlenen hiç bir eyleme katılmamaları üzücü ve düşündürücüdür” dedi.

“TBMM kürsünde bir kereye mahsus yapılan bir anmayı sadece partililer duyar. Milletin içinde milletle beraber yapılan eylemi ise millet görür, duyar ve umutlanır” diyen Lek, “Unutmayın! Olmanız gereken yerde olmaz iseniz o yeri başkaları doldurur. O yeri dolduranlar da ya takiyye yapar ya da bir hafta önce olduğu gibi provokatörlere zemin hazırlar. Bu nedenle, AK Parti Çorum İl Başkanını ve milletvekillerini Gazze soykırımını dile getirmemelerinden dolayı, içinde bulundukları duygusuzluk, ruhsuzluk ve duyarsızlıktan ötürü şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Filistin, Gazze, Kudüs müdafisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olduğunu iddia eden makam sahiplerini içinde bulundukları gafletten çıkmaya davet ediyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.