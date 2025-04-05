Akıncılar Hareketi’nden yapılan açıklamada ‘boykot’ çağrılarına tepki gösterildi.

“Milletin alın teriyle, gece gündüz demeden çalışarak inşa ettiği bu vatanın ekonomik bağımsızlığına, istikrarına ve istikbaline yöneltilen her türlü sinsi saldırının karşısında dimdik durmak; bu toprağın evlatları olarak boynumuzun borcudur” ifadeleriyle başlayan Akıncılar Hareketi açıklamasında, “Bugün apaçık görmekteyiz ki; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ’nün 17-25 Aralık kumpaslarından tanıdığımız karanlık yöntemleri yeniden devreye sokarak, ekonomik kaos üretmek uğruna milletin sofrasına, evladının lokmasına göz dikmiştir. Milletin yoksulluğunu fırsata çevirme derdinde olanların, kamu bankalarına yönelik beyanları, sadece birer siyasi hezeyan değil, doğrudan doğruya bu milletin cebine, umuduna, geleceğine kast eden kasıtlı ve organize bir operasyondur. Bugün ‘boykot’ adı altında sahnelenen şımarık tiyatro, milletimiz tarafından karşılıksız bırakılmıştır. Çünkü halkımız bu tezgâhı tanımaktadır. Ama ne var ki bu boykot safsatasını hâlâ sürdürenler, halk iradesi arkasına saklanarak, hırsızlıklarını, arsızlıklarını, ihanetlerini ve içerideki yabancı akıllarla kurdukları kirli pazarlıkları perdelemeye çalışmaktadır.

Ancak unutulmamalıdır ki bu toplum, kutsalın ne olduğunu bilen, emek ve alın terini baş tacı eden, mazluma merhameti, hıyanete öfkesi tufan olan bir milletin çocuklarıdır” denildi.

Akıncılar Hareketi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Dün olduğu gibi bugün de, bu milletin sinir uçlarıyla oynayanların, değerlerine saldıranların, içerden ihanetle el uzatanların hesabı mahşere kalmayacak, bu topraklarda sorulacaktır. Hiç kimse zannetmesin ki Akıncılar, bu vatanın refahına kastedenlere sessiz kalacaktır. Bu ülkenin darbelerle, ekonomik sabotajlarla, medya tetikçiliğiyle, operasyonel siyasetçilerle teslim alınamayacağını biz tarihten biliyoruz:

Yaşadık, direndik, kazandık. Özgür Özel’in son zamanlarda kullandığı dil sadece popülist bir nutuk değil; bu ülkenin ekonomik direncini kırmaya, piyasayı sabote etmeye, sermaye çevrelerine korku salmaya yönelik açık bir çağrıdır. Bu açıklamaların arkasındaki akıl ne yerlidir ne de millidir. Bu akıl, 2013’te yargı üzerinden darbe kuran, 2016’da millete kurşun sıkan, 2018’de ekonomik operasyonlara girişen karanlık odakların aynısıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Milletin sofrasına göz dikenin elini kırarız. Ekonomik huzura kast edene geçit vermeyiz. Piyasa güvenini hedef alan, kamu bankalarına tehdit savuran, “kriz çıkarın” diyen her odak; bu milletin doğrudan düşmanıdır. Unutulmasın: Bu ülkenin çocukları, yoksulluğun da, yokluğun da ne olduğunu bilir ama haysiyetinden asla ödün vermez. Oturdukları rezidanslardan memleketi karıştırmaya çalışanların, o rezil düzenin çocukları keyif sürerken; bu milletin tertemiz gençlerini ‘terörize ederiz’ sananlar büyük bir yanılgı içindedir. Bu çocuklar ahmak değil, adam. Alnı açık, yüreği temiz, vatanı namus bilen gençlerdir onlar. Akıncılar Hareketi, sadece bir fikir akımı değil, bu milletin bin yıllık irfanının, imanının, direniş ahlakının adıdır. 1970’lerde emperyalizme, 1980’lerde darbecilere, 1990’larda vesayete, 2000’lerde FETÖ’ye nasıl direndiysek; bugün de sahneye yeni maskelerle çıkan bu karanlık anlayışlara aynı kararlılıkla direniyoruz. Ve son olarak… Bu milletin acılarına alaycı dille bakan, Suriye üzerinden Türkiye’ye parmak sallayan Netanyahu’ya sesleniyoruz: Parmaklarını burada kırıyoruz. Sıra boynunda. Bilesin.”(Haber Merkezi)