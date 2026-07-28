Şehrin farklı bölgelerinde Çorum halkının hizmetine açılan Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne bir yenisi daha eklendi.

Çorum Belediyesi, Sosyal Tesisleri 2026 yılında da tesis sayısını artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Akkent'te Akkent 4. Cadde'de yapımı tamamlanan sosyal tesis için açılış töreni düzenlendi.

Törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler ve mahalle sakinleri katıldı.

Açılıştan önce Başkan Aşgın ‘Şehir Buluşmaları’ kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Mahalle sakinlerini dinledikten sonra Akkent Teras Kafe Sosyal Tesisleri'nin açılışı dualarla yapıldı.

Aşgın, sosyal tesis konusunda Akkent’e bir ayrıcalık tanıdıklarını belirterek; “Biz sosyal tesisleri normalde şehir merkezine yapıyoruz. Vatandaşlarımızın toplu halde istifade etmeleri için ama Akkent şehir merkezine uzak konumda olan bir mahallemiz ve biz bu mahallemize bir ayrıcalık tanıyarak sosyal tesis yapmaya karar verdik. Kiraya verdiğimiz kafenin sözleşmesi biter bitmez kolları sıvadık ve burayı 200 kişilik sosyal tesise çevirdik. Merkezdeki sosyal tesislerimizde ne varsa burada da olacak ve kesinlikle boykot ürünleri yer almayacak.” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından Başkan Aşgın ve katılımcılar sosyal tesisi gezerek bilgi aldı.

Açılışa katılanlara sosyal tesiste ikram yapıldı.

Başkan Aşgın Çorum manzarası ile dikkat çeken sosyal tesisin hem Çorum halkına hem de Akkent sakinlerine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.