Akkent'te sosyal tesis açılışı öncesi Şehir Buluşmaları kapsamında Akkent mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mahalle sakinlerini dinledi.

Çocukların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çocukların taleplerini ve isteklerini dinleyen Başkan Aşgın, bir çocuğun; 'Manifest konseri istiyoruz' şeklindeki isteğine; "Şehrimizi bunlarla kirletemeyiz." diyerek cevap verdi.

Sahne kıyafetleri ve dans figürleri nedeniyle kamuoyunda tepki çeken 'Manifest' grubuna bir tepki de başkan Aşgın'dan geldi.

Aşgın, bu grubun Çorum'a giremeyeceğini dile getirdi.