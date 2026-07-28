Mecitözü nüfusuna kayıtlı, emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Teoman Faydacı (84), hayatını kaybetti.
Feridane Faydacı’nın eşi, Burcu, Sadık ve Nilgün Faydacı’nın babaları, Tansel Faydacı, Seyhan Faydacı ve Ceyhun Faydacı’nın ağabeyi olan Teoman Faydacı’nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından askeri tören eşliğinde Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Teoman Faydacı, Kara Kuvvetlerinde uzun süre komutanlık yapmış, Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev almış bir askerdi.
Muhabir: Fatih Battar