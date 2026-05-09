Okul Sporları Bocce Vole Disiplini grup birinciliğinde Osmancık Akören Köyü Şehit Erol Keskin Ortaokulu üç yıldır süren geleneği bozmadı ve bu yılda Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

5-7 Mayıs tarihlerinde Kırıkkale’de yapılan bölge birinciliğinde Çorum şampiyonu Osmancık Akören Köyü Şehit Erol Keskin Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni İlhan Aycan yönetiminde küçük kızlarda bölge ikincisi olan Elanur Akça küçük erkeklerde ikinci olan Emirhan Sülük ve yıldız kızlarda üçüncü olarak bronz madalya kazanan Zeliha Topuz Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

40 öğrencinin bulunduğu Osmancık Akören Köyü Şehit Erol Keskin Ortokulu son üç yılda Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Bu başarısını bu yılda tekrar eden Akören Köyü Şehit Erol Keskin Ortaokulu bu geleneğini bu yılda devam ettirdi ve 2-6 Haziran tarihlerinde Bursa’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek.