Yurtlig erkekler futbolda bölge birincisi olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazanan Çorum takımı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

Karabük’te hafta başında yaplan bölge birinciliğinde sekiz takımın mücadelesi sonunda birinci olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazanan Kerebi Gazi Yurdu futbol takımı antrenör Yunus Emre Ergin ile birlikte İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Yunus Emre Ergin katıldıkları grup maçları hakkında bilgiler verdi ve hedeflerinin Türkiye Şampiyonasında da Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da futbol takımı da başarısından dolayı tebrik etti ve Düzce’de yapılacak Türkişe Şampiyonasında başarılar diledi.