Osmancık Badminton’da geleneği bu yılda sürdürdü ve Türkiye derecesi elde etmeyi başardı. Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu erkek takımı yıldız erkeklerde Türkiye üçüncülüğü kazandı.

4-7 Mayıs tarihleri arasında Erzincan’da drüzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Badminton Şampiyonasında Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu Çağan Boyar, Kıvanç Gökgöz, Musab Şerbetci, Furkan Alnıdelik ve Ömer Anıl Aksoy’lu kadrosu ile zorlu rakiplerini geride bırakak Türkiye üçüncülüğü kazandı.

Badminton Fedarasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Osmancık’ta Badminton’u bu noktaya getiren isim Barış Boyar elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ‘Sporcularımızı, ailelerini ve emeği geçen tüm antrenörlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Bu başarıların, gelecekte ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek yeni sporcuların yetişmesine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bizlere bu çalışmalarımızda her zaman destek veren herkese çok teşekkür ediyorum’ dedi.