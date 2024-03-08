Çorum Belediyesi, Akpınar 1. Cadde’de yol açma çalışmaları başladı.

Kamulaştırma ve yıkım işlemleri tamamlanan bölgede yol açma çalışmaları için kazı ve dolu işlemleri yapılıyor.

Şehrin farklı bölgelerinde yeni yollar açmaya hız vermeden devam eden Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Akpınar 1. Cadde’nin devamı olan 100 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki yol için kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının ardından kazı ve dolgu çalışmalarına başladı.

Çorum’da ulaşımı kolaylaştırmak, trafik sorununa çözüm bulmak için göreve geldikleri günden beri yoğun bir şekilde çalıştıklarının altını çizen Başkan Aşgın, bir yandan mevcut yolları genişletirken diğer taraftan da yeni yollar açmaya devam ettiklerini kaydetti. Aşgın, “Şehir içi ulaşımını rahatlatacak yeni yollar açıyor, şehrin nefes alacağı yeni alanlar oluşturmak için kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyoruz.” dedi.