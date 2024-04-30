Çorum’un Alaca ilçesinde ilkbahar mevsiminin yağışsız geçmesi nedeniyle dört köyde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Mevsimsel yağışların istenilen seviyede olmaması nedeniyle dört köyde öğle namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Köy meydanlarında toplanan Boğaziçi (Hışır), Evci, Kızkaraca ve Kuyluş köylerinde yaşayan vatandaşlar bereket ve huzur için dua etti. Dua sonrası imece usulüyle hazırlanan yemek vatandaşlara ikram edildi.

Köylerine uzun süredir yağmur yağmadığını dile getiren Boğaziçi (Hışır) köyünün muhtarı Sinan Özdemir, "Ürünlerimiz susuz kaldı. Mevsimlerin yağışsız ve sıcak gitmesinden dolayı tarlalarımız susuz kalmış durumda. Ayrıca Koçhisar Barajı'nda suyun seviyesinin düştüğü gözle görülür durumda. Bu yıl baraj sulama sisteminde sorun yok deniyor ancak gelecek yıl için Koçhisar Barajı'nda alarm çanları çalıyor. Bunları göz önünde bulundurarak köy halkımızla istişare ederek vatandaşlarımızın talepleri üzerine yağmur duasına çıkmayı uygun gördük. Öğle namazı sonrası hep birlikte Allah’a el açıp dua ettik. Yağmur duamıza destek veren köy halkına ve iştirak edenlere şükranlarımızı sunuyorum" dedi.