SAHA: Alaca.

HAKEMLER: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Erdal Uncuer, Ebubekir Kılcı.

ALACA BELEDİYESPOR: Zafer, Efe, Bünyamin, Gökhan, Mahmut, Ebubekir, Zafer, Muamer Talha, Efecan, Ali Mert, Furkan.

YEDEKLER: Yunus Emre, Doğukan, Caner, Çağlar, Serkan, Abdurrahman, Yusuf Berkay, Ali Baran, Samet.

İSKİLİPGÜCÜSPOR : Murat, Ceylan, Furkan, Sait Tunahan, Muhammet Mustafa, Bilal, Bahri, Sefa, Mehmet Coşkun, Batın Fahrettin, Abdurrahman Enver.

YEDEKLER: Salih Emre, Furkan, Serdar, Serkan, Oğuzhan, Uğur, Özken.

GOLLER: 29. dak. Gökhan, 61. dak. Ali Mert, 66. dak. Samet, 72. dak. Efecan, 79. dak. Yusuf Berkay (Alaca Belediyespor), 90. (penaltı) Serkan (İskilipgücüspor).

1. Amatör Küme’de ligden düşen son takım İskilipgücüspor oldu. Son hafta maçında Alaca Belediyespor ile deplasmanda karşılaşan İskilipgücüspor rakibi önünde beklenenden çok uzak bir performans sergiledi. İlk yarısını 1-0 önde tamamlayan Alaca Belediyespor ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibin direncini erken kırdı vemaçtan 5-1 galip ayrılarak sezonu 31 puanla üçüncü sırada tamamladı.

İskilipgücüspor ise sezonu 10 puanla tamamlarken aynı puana sahip Ulukavkaspor’a karşı ikili averaj dezavantajı nedeni ile ligden Osmancıkgücüspor’un ardından düşen ikinci takım oldu. Ulukavakspor ise ligde kalmanın sevincini yaşadı.