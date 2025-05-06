1. Amatör Küme’de şampiyon Alacagücüspor sezonu namağlup tamamladı. Son maçında Gülabibeyspor’u 5-2 yenen Alacagücüspor ligi namağlup tamamladı.

Devane sahasında oynanan maçın bir bölümünü Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile çok sayıda davetli izledi.

Maça hızlı başlayan Alacagücüspor 7. dakikada Hakan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Gülabiyspor 24. dakikada Şemsettin Emir’in attığı golle skoru 1-1 yaptı. Hemen ardından Alacagücü Nuri Can ve Cuma’nın attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda daha kontrollü oynayan iki takımın maçında Alacagücü Osman ve Mustafa’nın gollerine Gülabibey’in Şesmettin’in ikinci golü ile cevap verdi ve sahadan 5-2 galip ayrılan Alacagücüspor sezonu 36 puanla namağlup lider olarak tamamladı. Gülabibeyspor ise sezonu 16 puanla beşinci olarak tamamladı.

Maçın ardından Alacagücüspor futbolcuları yönetim ve takımlarına destek vermeye gelen taraftarlar büyük bir coşku ile şampiyonuğu kutladılar. Daha sonra düzenlenen törenle Alagücüspor’un şampiyonluk kupa ve madalyalarını Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan birlikte verdiler.