Okullu Küçükler ve Yıldızlar Puanlı Atletizm il birinciliğinde her zaman olduğu gibi Alaca Denizhan Ortaokulu dört birinciliği kazandı. Yıldızlar ve Küçükler kategorisinde şampiyon olan Alaca Denizhan Ortaokulu dört kategoride ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

Alaca Denizhan Ortaokulu 24sporcu ile katıldığı il birinciliğinde toplamda 70 madalya kazandı.

Hitit Üniversitesi Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda yapılan il birinciliğinde yıldızlar kız ve erkekler ile küçük erkeklerde ikişer okul mücadele ederken küçük erkeklerde ise üç okul mücadele etti.

Yapılan yarışlar sonunda yıldız erkeklerde Alaca Denizhan birinci Bayat Şehit Yakup Kozan Ortaokulu ikinci yıldız kızlarda ise Denizhan birinci olurken Devlet Bahçeli Ortaokulu ise ikinci oldu.

Küçük erkeklerde ise Denizhan Ortaokulu’nun ardından Kocatepe Ortaokul ikinci Bayat Şehit Yakup Kozan Ortaokulu üçüncü oldu. Küçük kızlarda da Denizhan birinci Kocatepe Ortaokulu ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

Yarışmalar sonunda birinci olun sporcular ve okulları şöyle: Yıldız Erkekler: 60 metre: Kamil Buğra Kış (Denizhan), 80 metre Mehmet Ateş (Denizhan), Yüksek Atlama: Mehmet Ateş (Denizhan), Cirit Atma Muhammet Ali Arslan (Denizhan), 100 metre engelli: Resul Salim (Denizhan), Uzun Atlama: Kamil Buğra Kış (Denizhan), 2000 metre: Emir Efe Yanar (Hacıbektaş Veli), Gülle Atma: Resul Salim (Denizhan), 5x80 metre Miraç Fatih Karagedik, Mehmet Ateş, Halil Efe Kamiş, Resul Salim, Kamil Buğra Kış (Denizhan).

Yıldız Kızlar: 60 metre: Cemre Nur Demirel (Suheybi Rumi İHO), 1500 metre: Melisa Eker (Dvlet Bahçeli), Cirit: Bircan Çağlar (Denizhan), 800 metre: Melisa Eker (Devlet Bahçeli), Gülle Atma: Sedanur Sarı (Denizhan), Uzun Atlama: Miray Mina Şahin (Denizhan), Yüksek Atlama: Miray Mina Şahin (Denizhan), 5x80 metre: Feyzanur Özden, Elif Döngel, Aybüke Çınar, Derya Çakar, Melisa Eker (Devlet Bahçeli),

Küçük Erkekler: : 60 metre: Burak Aktaş (Necip Fazıl Kısakürek), Yüksek Atlama: Ahmet Emir Gündoğan (Denizhan), Fırlatma Topu: Fatih Yalçın (Bayat Şehit Yakup Kozan), 1000 metre: Burak Aktaş (Necip Fazıl Kısakürek), Gülle Atma: Umut Dağhan Bayrak (Devlet Bahçeli), Uzun Atlama: Umut Dağhan Bayrak (Devlet Bahçeli), 5x60 mtre: Ali Deniz Bülbül, Poyraz Koçak, Musanne El Abit, Ahmet Emir Gökdğan, Mert Yusuf Toprakcı (Denizhan).

Küçük Kızlar: 60 metre: Medine Yıldırım (Denizhan), 800 metre: Defne Karakulak (Kocatepe), 5x60 metre: Melek Arslan, Elif Naz Bilgin, Pelin Bıçakcı, Ayça Bıçakçı, Medine Yıldırım (Denizhan), Fırlatma Topu: Medine Yıldırım (Denizhan), Yüksek Atlama: Pelin Bıçakcı (Denizhan), Uzun Atlama: Elif Naz Bilgin (Denizhan.