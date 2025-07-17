Alaca’da görüntü kirliliğinin yanında ciddi tehlikeler oluşturan metruk evler yıkılıyor.

Alaca Belediyesi, halk sağlığını tehdit ederek görüntü kirliliğine neden olan metruk evlerin yıkım çalışmalarına büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

Alaca Belediye ekipleri tarafından yapılan saha çalışması ve vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda durum tespiti yapılan metruk evler, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından iş makineleriyle yıkılıyor.

Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanları temizleniyor.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk evleri, yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam ettiklerini belirterek, “hemşerilerimizin güvenliği ve huzuru için çalışmaya, Alaca’yı daha temiz, daha düzenli bir şehir haline getirmeye devam edeceğiz” dedi.