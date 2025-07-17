Bayat Belediyesi ilçeyi bölgede fıstık üretim merkezi yapmak için harekete geçti.

Belediyenin hedefi ise ilçeye bir fıstık ormanı kazandırmak.

İlçede tarımsal kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha atıldı ve bir fıstık ormanı oluşturmak amacıyla çalışmalar başladı.

Bu kapsamda Siirt’ten gelen uzman ekip tarafından sakız ağaçlarına 900 adet Siirt fıstığı aşılaması gerçekleştirildi.

Uzman ekip ayrıca Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü’yü ziyaret ederek fıstık üretimi hakkında istişarelerde bulundu.