1. Amatör Küme’de yeni lider Alacagücüspor. Haftanın kritik maçında iki namağlup takım Alacagücüspor ile He Kültürspor arasındaki maçta rakibine tek golle 1-0 yenen Alacagücüspor liderlik koltuğuna oturarak şampiyonluk yolunda bir adım öne geçti.

Ligin iki namağlup takımının maçında ev sahibi Alacagücüspor ilk yarıda Cuma’nın yaklaşık 25 metreden attığı mükemmel gol ile öne geçti. İkinci yarıda Kültürspor beraberlik için tüm hatları ile yüklendi son bölümde büyük bir baskıda kurdu ancak aradığı golü bulamayınca sahadan galibiyet ile ayrılan Alacagücüspor takımı liderlik koltuğuna oturdu.

Haftanın diğer kritik maçında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada 3 puanla son sıradaki Osmancıkgücü ile 7 puanlı İskilipgücüspor arasındaki maçtan konuk takım 4-2 galip ayrılarak ligde kalmayı büyük oranda garantiledi ve rahatladı.

Alaca Belediyespor zirve yarışına devam etmek için kazanmak zorunda olduğu maçta Gülabibeyspor deplasmanında uzun süre dokuz kişi mücadele etmesine karşın sahadan 2-0 galip ayrılarak üçüncü sıradaki yerini korudu.

İskilipspor ise ligdeki çıkışını Ulukavakspor’u deplasmanda 2-1 yenerek devam ettirdi ve rakibinin ateş hattından uzaklaşmasına izin vermedi.

Ligde 11. hafta maçları pazar günü oynanacak. Lider Alacagücüspor İskilipgücüspor deplasmanında liderliğini devam ettirmek isterken ikinci sıradaki Kültürspor ise Ulukavakspor ile karşılaşacak

. Alaca Belediyespor sahasında Osmancıkgücüspor önünde galibiyet ararken İskilipspor ise sahasında Gülabibeyspor ile karşılaşacak.