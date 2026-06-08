AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü’nün, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Çorum ziyareti kapsamında gerçekleştirilen programlara köy muhtarlarının davet edilmediğine açıklamalarına, “Muhtarlarımızla ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızla olan güçlü iletişimimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir” şeklinde cevap verdi.

6 Haziran 2026 tarihinde, AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısının, parti teşkilat çalışmalarına yönelik iç programlarından birisi olduğunu ifade eden AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, “Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi’nin de davetimiz üzerine iştirak ettiği bu toplantıya yalnızca parti teşkilatımızın ilgili kademelerinde görev yapan mensuplarımız davet edilmiştir. İl ve İlçe Danışma Meclisi toplantıları, teşkilat çalışmalarının değerlendirilmesi, kademeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, yerel ve genel hizmetlerin gözden geçirilmesi, sorun alanlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin istişare edilmesi amacıyla gerçekleştirilen parti içi toplantılardır. Bu nedenle katılım, parti usul ve esasları çerçevesinde belirlenmekte olup toplantılar kamuya açık nitelik taşımamaktadır. Bu kapsamda, 6 Haziran 2026 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odası salonunda gerçekleştirilen Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı da yalnızca teşkilat mensuplarımıza yönelik planlanmıştır. Dolayısıyla köy ve mahalle muhtarlarımız bu programa davet edilmemiştir. Bununla birlikte sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapılan duyuruları görerek toplantıya katılım sağlayan muhtarlarımız da olmuştur” dedi.

“Öte yandan, köy ve mahalle muhtarlarımızın devlet ile vatandaş arasında son derece önemli bir görev üstlendiklerinin bilincindeyiz” diyerek açıklamasına devam eden Alar, “Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin ilgili kurumlara ulaştırılmasında önemli bir köprü vazifesi görmekte, yerel yönetim anlayışının en kıymetli temsilcileri arasında yer almaktadır. AK Parti olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmeyi, köylerimizin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamayı, tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi temel önceliklerimiz arasında gördük. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız da, muhtarlarımız da bizim için son derece değerlidir. Onların görüşleri, talepleri ve önerileri her zaman yol gösterici olmuş; hizmet siyasetimizin merkezinde yer almıştır. Bu nedenle, söz konusu toplantıya davet edilmemiş olmaları muhtarlarımızın ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın önemsenmediği anlamına gelmemektedir. Bahse konu programın tamamen teşkilat içi bir

faaliyet olması nedeniyle katılım sınırlı tutulmuştur. Muhtarlarımızla ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızla olan güçlü iletişimimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir” ifadelerini kullandı.