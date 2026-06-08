Arca Çorum FK’lı futbolcular, şampiyonluk kutlamalarının ardından evlenenler kervanına katılmaya devam ediyor. Cemali Sertel ve Arda Hilmi Şengül de hayatlarını birleştirdi.

Bu sezon başında Hatayspor’dan kırmızı-siyahlı takıma transfer olan Cemali Sertel, Hatay’ın Defne ilçesinde cuma akşamı Wedding Garden Byblos’da düzenlenen törenle, nikâhını daha önce Çorum’da kıydığı İlayda ile düğün yaptı. Nilüfer-Necati Rencüzoğulları’nın kızları İlayda ile Aysel-Ayhan Sertel’in oğulları Cemali’nin düğün töreninde, iki gencin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Arca Çorum FK’dan ve başka kulüplerden takım arkadaşları da genç çifti yalnız bırakmadı.

Kırmızı-siyahlı takımın bu sezon savunmadaki en istikrarlı ve başarılı isimlerinden Arda Hilmi Şengül de pazar akşamı hayatını Pelin ile birleştirdi. İstanbul’da düzenlenen düğün töreninde Aldemir ve Şengül ailelerinin yakınlarının yanı sıra Arca Çorum FK teknik heyeti ve futbolcuları da genç çifti yalnız bırakmadı.

Çorum HAKİMİYET olarak İlayda-Cemali ve Pelin-Arda Hilmi çiftlerini tebrik eder, ömür boyu sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir evlilik dileriz.