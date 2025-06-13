AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, ‘Asrın yatırımı geliyor. Çorum geleceğe hızla yol alıyor” dedi.

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi’nin Delice-Çorum etabının temelinin 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 11.00’de Koparan’da atılacağını hatırlatan Alar, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yıllardır büyük bir heyecan ve özlemle beklediğimiz tarihi dönüşüm nihayet gerçekleşiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun teşrifleriyle, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi Delice- Çorum Etabı için temel atma törenini gerçekleştiriyoruz.

Bu dev proje; Çorum’u yalnızca Türkiye’nin değil, ulaşımın da kalbine taşıyacak. Ekonomiye yeni bir ivme, ticarete güçlü bir nefes kazandıracak. Turizmi canlandıracak. İstihdamı artıracak. Ve Çorum’un çehresini geleceğe açacak. Artık Çorum, yüksek hızlı trenle çağ atlayan şehirler arasındaki hak ettiği yerini AK Parti iktidarıyla alıyor! Bu gurur dolu ana tanıklık etmek, Çorum’un aydınlık yarınlarına ilk adımı birlikte atmak için tüm hemşehrilerimizi bu tarihi törene davet ediyoruz. Gelin, Çorum’un yarınlarını hep birlikte inşa edelim. Gelin, geleceğe birlikte hızla yol alalım.”