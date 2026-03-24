Boğazkale Tapu Müdürlüğü’ne ilişkin ortaya atılan iddialarda CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın isminin geçmesinin ardından, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“CHP milletvekili Sayın Mehmet Tahtasız ve adı geçen herkes çıkıp açıkça konuşmalı: Bu işin neresindesiniz?" diyen Yakup Alar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çorum Boğazkale Tapu Müdürünün yasa dışı bir şekilde, görevini kötüye kullanarak, kişisel verileri ele geçirme ve yayma suçunu işleyerek 31 Ocak 2026 saat 11.40’ta Gürlek’in zemin ve mülkiyet bilgilerini sorguladığı,

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sistemli bir saldırı başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Gürlek'in kişisel verilerini hukuksuz ele geçirdiği, Gürlek'in gerçek tapu kayıtları yerine düzmece belgeler yayınladığı, sorgu yapan isimlerin CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel ile telefon trafiğinin de belgelendiği,

Tapu müdürünün sorgulama yaptığı gün CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer adına kayıtlı ve CHP Genel Merkezi tarafından kullanılan bir hattan arandığı, ayrıca tapu müdürünün, Mehmet Kurtçu aracılığıyla CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile koordineli hareket ettiği iddiaları bulunmaktadır.

Şu soruların açık ve net cevaplanması gerekiyor:

• Bu yasadışı sorgulama neden yapıldı?

• Elde edilen bilgiler kimlerle paylaşıldı?

• Siyasi isimlerin bu süreçteki rolü nedir?

• Bu işin neresindesiniz?

• Ekrem İmamoğlu’nun yüzyılın yolsuzluğunu örtbas etmek için mi bu yola başvurdunuz?

• Emekliliği gelen tapu müdürünü siz mi suça sürüklediniz?

CHP milletvekili Mehmet Tahtasız başta olmak üzere adı geçen isimlerin, devletin resmi sistemlerine erişim üzerinden yürütülen bu tür bir sürecin içinde anılması bile başlı başına bir skandaldır. Tapu gibi son derece hassas ve kişisel verilerin bulunduğu bir kurumda, siyasi ve diğer bağlantılarla hareket edildiği yönündeki iddialar asla görmezden gelinemez, kabul edilemez.

CHP milletvekili Mehmet Tahtasız ve adı geçen herkes çıkıp açıkça konuşmalı:

Bu işin neresindesiniz?

Ülkemiz ateş çemberinin ortasında iken ve ülkemiz bu ateş çemberinden uzak huzurlu bir hayat sürerken, uydurma belgeler ile iftira atma işiyle uğraşmanız siyaseten halktan ve gündemden ne kadar uzak olduğunuzu göstermiyor mu?

Hala yüzyılın yolsuzluğunu savunmaya / örtbas etmeye devam edecek misiniz?”