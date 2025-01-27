Ahlatcı Çorum FK, daha önce anlaşmaya vardığı Ali Akman'a imza attırdı.

Bursaspor altyapısından yetişen Galatasay'ın eski milli futbolcularından Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman, 2023 yılından beri Belçika 2. Ligi olan Jupiler Pro League’de mücadele eden EFC Dender Kulübü formasını giyen 22 yaşındaki Ali Akman, kariyeri boyunca Bursaspor, Nicmegen ve Göztepe formalarını giydi.

Çorum FK sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki genç golcü ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını taraftarına duyurdu.