Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde Çorum Belediyespor sekizinci maçında altıncı galibiyetini Isparta Gençlikspor’u 95-59 yenerek hem rakibinden rövanşı aldı hemde ikinci sıradaki yerini korudu.

Atatürk Spor Salonunda oynanan maça çok iyi başlayan Çorum Belediyespor rakibi önünde ilk yarıda hücumda coştu savunmada ise rakibine adeta potayı göstermedi ve 27-9 gibi farklı bir skorla ilk periyodu önde tamamladı. İkinci periyotta ise sanki takımlar yer değiştirdi. Bu kez konuk Isparta Gençlikspor hücumda coştu temsilcimize potayı göstermedi. Bu değişim sonunda ilk yarıyı temsilcimiz 36-31 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta hücumda yine ilk periyottaki üretkenliğine dönen Çorum Belediyespor savunmada ise aynı performansı gösteremedi ve bu periyotu 29-19 önde tamamlayarak son bölüme 65-50 önde girdi. Son periyotta rakibinin direncini erken kıran ve hücumdaki etkili oyununu birde savunmayı ekleyince 30-9 gibi farklı skorla kazanan Çorum Belediyespor maçtan 95-59’luk skorla galip ayrılarak altıncı galibiyetini aldı ve ikinci sıradaki yerini sağlama aldı.

Çorum Belediyespor’da beş oyuncu çift haneli sayı üretirken Deniz 17, Furkan 15, Kerem 13 Uğur Car ve Osman 10’ar sayılık katkı verirken maçın sayı krallığını ise Isparta Gençlikspor’dn Dündar 29 sayı ile aldı. Başarılı sporcu takımının attığı 55 sayının yarıdan fazlasını atmasına karşın farklı mağlubiyetten kurtulamadı.

Ligde sekizinci maçlar sonunda sıralama değişmedi. Çorum Belediyespor iki mağlubiyet ile Selçuklu Belediyespor’un ardından ikinci sırada yer aldı. Çorum Belediyespor grubun en çok sayı üreten ve en az sayı yiyen takımı olarak öne çıkıyor. Temsilcimiz bu hafta sonu pazar günü Çukurova Üniversitesi deplasmanına çıkacak ve son maçında evinde Selçuklu Belediyespor ile liderlik maçına çıkacak.