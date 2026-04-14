Mimar Sinanspor As Başkanı Batuhan Eray Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etme emanitini bir yıl aranın ardından yeriden geri aldıkları için utlu olduklarını belirterek ‘Artık sorumluluğumuz daha büyük ve Çorum’un birleştirici unsuru olabilmek için gerekeni yapacağız’ dedi.

Batuhan Eray yaptığı yazılı açıklamada ‘1. Amatör Küme Büyükler Lig’inde yaklaşık olarak 6,5 aydır büyük bir titizlikle ilmek ilmek işlediğimiz her anında üst düzey fedakarlıklar yaptığımız her bir müsabakasının bizlere yeni tecrübeler yaşattığı duygu dolu anılar bıraktığı bir sezonun sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Bu gün ki geldiğimiz nokta itibariyle bir emaneti tekrar ait olduğu yere taşımış olmanın gururunu yaşıyor ve şehrimizi 1 yıl aranın ardından tekrar Bölgesel Amatör Lig’de Temsil Etme şerefine nail olmanın mutluluğu içerisinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum.

Öncelikli olarak bu şampiyonlukta sahadaki mücadeleleri istek ve kararlılıklarıyla ortaya büyük bir karakter koyan bütün sporcularımızı ve teknik ekibimizi camiamız adına yürekten kutluyorum.

Aynı zamanda Mimar Sinan Spor Kulübü olarak bu şampiyonlukla birlikte üzerimize düşen sorumluluğun da farkındayız ve daha önce olduğu gibi yine şehrin birleştirici unsuru olabilmek Çorum futboluna katkı sağlamak bireysel kazanım ve tecrübelerimizi paylaşabilmek en önemlisi de hiç şüphesiz yeni başarılar elde edebilmek adına mücadele edeceğimizinde bilinmesini istiyorum.

Bu önemli şampiyonlukta büyük fedakarlık yapan, Kulübümüz Onursal Başkanı Çorum Belediye Başkan Yardımcısı, Alper Zahir’e Kulüp başkanımız Hacı Ömer Yağlıdere’ye ve Yönetim Kuruluna, A Takım Teknik Sorumlumuz Hüseyin Eğer ve ekibine tüm sporcularına camiamız adına bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum’ dedi.