Gelişim Ligi U 14’de Arca Çorum FK bugün Çaykur Rizespor ile finale yükselmek için karşılaşacak. Çorum FK U 14 takımı ile Çaykur Rizespor U 14 takımları bugün saat 13’de Altınordu Eskipazar Sahası’nda karşılaşacaklar.

U 14 ligi 11. gruptan namağlup olarak birinci olarak play-off bileti alan Arca Çorum FK ilk turda Amasya’da oynadığı maçta Tokat Belediyespor’u 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.. Çaykur Rizespor ise 6. grupta Trabzonspor ve Samsunspor’un ardından 18 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile üçüncü olarak play-off bileti altı. İlk turda Erbaaspor’u 4-0 yenen Rizespor ikinci turda Çorum FK’nın rakibi oldu. Maçı Ordu il hakemi Adem Kaçak yönetecek yardımcılıklarını ise Berat Berk Kömür ve Mert Berke Göç yapacak.

Maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Çorum FK U 14 takımı öğlen saatlerinde Ordu’ya gitti. Takım Teknik Direktörü Ersel Şahin hedeflerinin Antalya’da yapılacak Türkiye finallerine gitmek olduğunu onun içinde kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Bugün oynanacak maçı kazanan takım Türkiye finallerine gitmek için Samsunspor ile Trabzonspor takımlarının galibi ile son final maçında karşılaşacak.