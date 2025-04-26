Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 3 Mayıs tarihinde Çorum’a gelecek.

DEVA Partisi Bölge Koordinatörü ve Genel Başkan Yardımcısı Zehra Sucu Benli, Babacan’ın Çorum programını duyurarak, “Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın katılımıyla gerçekleşecek ziyaretimizde, teşkilat mensuplarımız ve hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayacağız. 3 Mayıs'ta tüm hemşehrilerimizi aramızda görmekten büyük onur duyarız.” dedi.

DEVA Partisi İl Başkanı Mustafa Özateş de ziyaretin önemine dikkat çekerek, “Çorum için çok değerli bir gün olacak. Sayın Genel Başkanımızı en güzel şekilde karşılamak için tüm halkımızı ve teşkilat mensuplarımızı 3 Mayıs’ta birlikte olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.