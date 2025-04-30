Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın 3 Mayıs Cumartesi günü Çorum’da gerçekleştireceği program 2 Mayıs Cuma gününe alındı.

DEVA Partisi Bölge Koordinatörü ve Genel Başkan Yardımcısı Zehra Sucu Benli, Babacan’ın Çorum programını duyurarak, tüm teşkilat mensupları ve vatandaşları bu anlamlı buluşmaya davet etti.

Zehra Sucu Benli yaptığı açıklamada; “Genel merkezden de yoğun katılımın gerçekleşeceği ziyarette tüm hemşehrilerimizi aramızda görmekten büyük onur duyarız.” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Mustafa Özateş de ziyaretin önemine dikkat çekerek, “Çorum için çok değerli bir gün olacak. Sayın Genel Başkanımızı en güzel şekilde karşılamak için tüm halkımızı ve teşkilat mensuplarımızı 2 Mayıs’ta birlikte olmaya davet ediyorum.” dedi.

BABACAN’IN ZİYARET PROGRAMININ DETAYLARI DA BELLİ OLDU

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 2 Mayıs Cuma günü 10:30’da Çorum’a gelecek.

Saat 11:00’da ÇESOB’ta düzenlenecek toplantıya katılacak olan Babacan, 12:00’de basın toplantısı düzenleyecek.

12:45’te Cuma namazını Çorum’da kılacak olan Babacan, 13:30’da arastada esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.