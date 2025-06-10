Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, derneklerinin 6 Haziran 1996 tarihinde çıktığı anlamlı yolculuğun 29. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığını bildirdi.

Görme engelli bireylerin haklarını savunmak, yaşam kalitesini artırmak ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla kurulan şubelerinin bugüne kadar sayısız projeye, dayanışmaya ve başarıya imza attığını ifade eden Şaban Kabakçı, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu özel günde, öncelikle tüm üyelerimize, gönüllülerimize ve destekçilerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana yanımızda olan herkese; kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yöneticilere ve Çorum halkına minnettarız.

Sizlerin katkılarıyla güçlendik, büyüdük ve daha aydınlık bir gelecek için birlikte mücadele ettik. Birlik ve beraberlik içinde, engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. “