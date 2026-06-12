Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çocuklarda Dikkat ve Öğrenme Becerileri’ konferansı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitim Uzmanı İbrahim Eren katıldı.

Anne babaların ve eğitimcilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta İbrahim Eren özelikle anne babalara dikkat ve öğrenme sürecinin hamilelik döneminden başlayan okul öncesi dönem ile şekillenen oluşumu, bu süreçte anne babaların dikkat etmesi gereken önemli adımları tecrübelerinden örnekler ile aktardı.

Son dönem anne babalık rollerindeki değişimin de etkisi ile çocuklarda en sık görülen durumların başında yanlış ödül ve ceza kullanım şeklinin geldiğini kaydeden İbrahim Eren, “Özellikle bir görevi tamamlatmak için sık ödül ceza kullanımı, çocukta bir süre sonra motivasyon düşüklüğüne, isteksizlik ve demoralizasyona dönüşüyor. Bunun yerinde ödül ve cezayı vadetmeden kullanmayı öneriyoruz. Aynı zamanda anne babaların gene en çok sık düştüğü durumlardan bir tanesi olan her şeyi detaylıca izah ederek ikna etmeye çalışmak gibi yaklaşımların fazlaca olması hem dinleme becerilerini olumsuz etkiliyor hem de istemediği durumlarla karşılaştığında detaylı bir izahat ve ikna edilmeyi bekliyor. Bu ise gerçek hayatın içinde her zaman gerçekleşmesi mümkün olmayan bir talep olarak karşılarına çıkıyor. Gelişen teknoloji, yapay zeka ve sosyal medyanın da etkisi ile artık anne ve babalar sosyal medyadan gördükleri, duydukları yaklaşımlar ile çocuklarına yaklaştıklarında ise yine farkında olmadan doğru bildikleri yanlışlara yol açıyor. Her çocuğun kendi dünyasının biricik ve özel olduğu göz önünde bulundurularak, ihtiyaçlarının da ona özgü olduğu unutulmamalıdır. Amerika’daki, Avrupa’daki veya sosyoekonomik ve kültürel olarak sizin yaşam döngünüzden çok farklı bir ortamda yetişen çocuk için geçerli olan yaklaşım belki de sizin için olumsuz olacaktır” dedi.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Programın sonunda katılımcılar Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitim Uzmanı İbrahim Eren’e ve Çorum Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.