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Fed'in faiz artırımına son verdiği düşüncesiyle yükselişe geçen altın fiyatları mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ons altında yaşanan yükselişle gram altın da hem ekran hem de Kapalı Çarşı'da yeni haftaya rekorla başladı. İşte altın fiyatlarında son durum...

Tarihte en güvenilir yatırım aracı olarak öne çıkan altın fiyatlarındaki gelişmeler vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar yeni rekorların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Fed'in faiz artıracağına ilişkin endişelerin son bulmasıyla altın fiyatları küreselde yükselişine hız verdi. 2000 doları aşan Ons altın 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2018 doları test etti. Merkez Bankası politika faizinde sürpirz bir karara imza atmasının ardından gram altın ise tarihi zirvesini yeniledi. İşte altın fiyatlarında haftanın ilk rakamları...

ONS MAYIS AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Geçtiğimiz hafta Ekim ayının ardından yeniden 2000 doları zorlamaya başlayan Ons altın yeni haftaya hızlı başladı. Doların küresel piyasada zayıflamasının ve Fed'in Aralık ayında faiz artırmayacağı beklentisiyle Ons altın, 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2018 doların üzeri görüldü. Sabah 2018,14 doları test eden Ons altın, anlık olarak Cuma gününe göre yüzde 0,37 artışla 2009,67 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 2000 TL'YE KOŞUYOR

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kısa bir geri çekilme yaşayan gram altın, Dolar/TL'de yaşanan yeni rekorlar ve Ons altındaki yüksekişle tarihi zirveleri test etmeye devam ediyor. Geçen hafta ekranda 1853 TL civarında işlem gören gram altın yeni haftaya 1870 TL'nin üzreinde başladı.

Sabah saatlerinde 1875.936 TL'ye yükselerek tarihi zirvesini yenileyen gram altın Cuma gününe oranla yüzde 0.5 yükselişle 1867 TL'den işlem görüyor.

Gram altın ekranın aksine Kapalı Çarşı'da 2000 TL'ye koşuyor. Geçen hafta 1900 TL'yi aştıktan sonra merkez bankasının kararının ardından 1.884 TL'ye kadar geri çekilen gram altın yeni haftaya 1.910 TL'den başladı.

Çeyrek altın 3053 TL, Yarım altın 6.106 TL'den, Cumhuriyet altın ise 12756 TL'den satılıyor.

Türkiye Gazetesi