Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 Türkiye-2023 Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

Ahlatcı Kuyumculuk, satışlarını yüzde 180 artırarak 413 milyar 820 milyon liraya çıkardı ve Türkiye'nin en büyük dördüncü şirketi oldu.

Ahlatcı Metal Rafineri ise net satışlarını yüzde 11.3 büyüterek 80 milyar 883 milyon liraya ulaştı ve Türkiye'nin en büyük 28. şirketi olarak listelendi.

Başta ihracat olmak üzere hemen tüm kategorilerde Çorum’un çıtasını zirveye çıkaran Ahlatcı Holding, ciroda da, ülkemizin devleri arasında ilk 5’teki yerini koruyor.

Fortune 500 Türkiye - 2023 değerlendirmesinde, Ahlatcı Kuyumculuk A.Ş. 413 milyar 820 milyon liralık cirosuyla, EPİAŞ, TÜPRAŞ ve THY’nin ardından 4. sırada yer aldı.

Ford, Petrol Ofisi, BİM, OPET, Arçelik ve Shell, Ahlatcı’nın arkasından ilk 10’e giren şirketler oldu.

Ahlatcı Metal Rafineri ise, 2023 yılındaki 80 milyar 883 milyon liralık net satışıyla 28. oldu. Ahlatcı’nın iki şirketinin toplam cirosu, 494 milyar 703 milyon lirayı buluyor.