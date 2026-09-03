2024 yılından bu yana Amasya'da Göç Müdürü olarak görev yapan Mithat Aksem, Çorum'a atandı.

Çorum İl Göç Müdürü İdris Coşkun'un Giresun'a atanmasının ardından Amasya Göç Müdürü Mithat Aksem, Çorum'a İl Göç Müdürü olarak görevlendirildi.

MİTHAT AKSEM KİMDİR?

1990 yılında Şanlıurfa ilinde doğdu.

İlk ve ortaöğrenimi Şanlıurfa İlinde okudu. Uşak Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünden 2013 yılında mezun oldu. 2014 yılında memuriyet hayatına başlayarak, İl Göç Uzman Yardımcısı olarak Şanlıurfa ilinde göreve başladı.

2014-2018 yılları arasında Yabancılar Çalışma Grup Başkanı ve Uluslararası Koruma Çalışma Grup Başkanı olarak görev yaptı.

2018 yılında Adıyaman İlinde İl Göç Uzmanı olarak göreve başlamış olup, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Başkanı olarak görev yaptı.

2019 yılında Adıyaman ilinde Valilik onayıyla İl Göç İdaresi Müdür V. olarak görev yaptı.

2022 yılında Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Maliye Anabilimdalında "Vergide Yasallık ve Hukuk Devleti " üzerine yüksek lisansını tamamladı.

Evli ve iki çocuk babasıdır. Bakanlık Makamının Onayı ile 05/08/2024 tarihinden itibaren Amasya İl Göç İdaresi Müdür V. görevini yürütüyordu.