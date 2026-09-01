Çorumlu emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi hayatını kaybetti.

Merhum Abdullah Çörekçi'nin oğlu, hacı Mehmet Çörekçi, Ömer Çörekçi ve Refiye Kemer'in kardeşi, Gülten Çörekçi'nin eşi, Sevil Çörekçi ve Ayşegül Atamer'in babaları emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi'nin cenazesi yarın (2 Eylül Çarşamba) İstanbul Zincirlikuyu Camisinden Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

ORGENERAL AHMET ÇÖREKÇİ KİMDİR?

Emekli Orgeneral, 21. Hava Kuvvetleri Komutanı, Hava Harp Okulu Eski Komutanı. 10 Haziran 1932’de Çorum’un Osmancık ilçesinde doğmuştur. İlkokulu Osmancık’ta, ortaokulu Çorum’da tamamlayarak, Işıklar Askeri Lisesi'ne girmiş ve daha sonra 30 Ağustos 1955 tarihinde Hava Harp Okulu’nu bitirerek Hava Asteğmen olmuştur.

1955-1957 yılları arasında Kanada’da Pilotaj ve Av Pilotluğu eğitimini tamamlamış ve Merzifon 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’na, 1960 yılında da 1. Ana Jet Üs Komutanlığı’na Av Pilotu olarak atanmıştır.

1966 yılında girdiği Hava Harp Akademisi’nden 1968 yılında mezun olmuş ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hrk. Başkomutanlığı’na Hava Hrk. Subayı olarak atanmıştır. 1969 yılında 6. Ana Jet Üs Hrk. Subaylığı, 1970 yılında aynı üste 162. Filo Komutanlığı yapmıştır.

1972-1974 yılları arasında Napoli Aırsouth Karargahında Plan şube Müdürlüğü görevinde bulunmuş, 1974 yılında 6. Ana Jet Üs. Hrk. Komutanlığı’na, 1976 yılında Hv. K. Komutanlığı Eğitim D. Başkomutanlığı Uçuş Eğt. Şube Müdürlüğü görevlerine getirilmiştir.

1978 yılında Tuğgeneralliğe yükselerek 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’na, 1981 yılında Hv. K. Komutanlığı İkmal Dairesi Başkomutanlığı’na atanmıştır. 1982 yılında Tümgeneralliğe terfi ederek Hava Harp Okulu Komutanlığı, 1986 yılında Korgeneralliğe terfi ederek 6. Nato Ataf Komutanlığı, 1988 yılında 2. Taktik Hv. Kuvvetleri Komutanlığı ve 1990 yılında Hava Eğitim Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

1992 yılında Orgeneralliğe yükselerek Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’ne, 1993 yılında Genel Kurmay 2. Başkomutanlığı’na, 18 Ağustos 1995 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na atanmış, 30 Ağustos 1997 tarihinde emekli olmuştur.

İngilizce bilen Orgeneral Ahmet Çörekçi evli olup 2 çocuk babasıdır.

Orgeneral Ahmet Çörekçi, Pakistan Askeri İmtiyaz Nişanı ve Teşekkür Üstün Hizmet Madalyasına sahiptir.