Özgür Özel başkanlığında kurulan Yeni Parti Çorum Örgütü’nde Belediye ve İl Genel Meclisi gruplarına ilişkin yeni görev dağılımı belli oldu.

Yeni Parti Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantılarında, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili olarak Müslüm Acar'da karar verilirken, İl Genel Meclisi Grubu’nun ise Grup Başkanvekili olarak Veli Uysal ile devam etmesi kararlaştırıldı.

CHP’den ayrılan belediye ve il genel meclisi üyelerinin Yeni Parti’ye geçmesiyle birlikte, partinin yerel meclislerdeki temsil gücü de arttı.

BELEDİYE’DE MÜSLÜM ACAR

Yeni Parti Belediye Meclisi Grubu, Dinçer Solmaz başkanlığında bir araya geldi.

İstişare toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda Yeni Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili olarak Müslüm Acar'da karar kılındı.

CHP’nin 14 belediye meclis üyesinden 10’unun Yeni Parti’ye geçmesiyle birlikte, Yeni Parti Belediye Meclisi Grubu’nun yeni yapısı da şekillenmiş oldu.

UYSAL GÖREVE DEVAM

Veli Uysal’ın da görevine devam etmesi yönünde karar alındı.

İl Genel Meclisi’nde ise CHP’nin 9 meclis üyesi partiden ayrılarak Yeni Parti’ye geçti. Bu gelişmenin ardından Yeni Parti İl Genel Meclisi Grubu da Dinçer Solmaz başkanlığında toplandı.

İstişare toplantısında grup yönetimi ve yeni dönem çalışmaları ele alınırken, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili olarak Veli Uysal’ın görevine devam etmesi yönünde karar alındı.