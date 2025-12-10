Çorum Belediyesi ile Amasya'ya bağlı Hamamözü Belediyesi resmen kardeş oldu.

İki belediye arasındaki kardeşlik protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Protokol Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir tarafından imzalandı.

Belediye Taş binada gerçekleştirilen protokol anlaşması ile ilgili bir açıklama yapan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; "Zaten yakındık, şimdi resmen kardeş oluyoruz. Amasya'nın şehrimize sınır olan Hamamözü ilçesi ile Çorum'umuzun kardeş şehir protokolünü Hamamözü Belediye Başkanımız Cihan Demir ile imzaladık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı