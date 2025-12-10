Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan TOGG’un sık sık arıza çıkarttığı yolda kaldığı ve bundan dolayı yeni makam aracı alındığı şeklindeki iddialar yalanlandı.

“Söz konusu yayınlarda, Belediye Başkanımızın makam aracı olarak kullandığı TOGG’un sık sık arıza çıkardığı, yolda kaldığı ve bu nedenle yeni makam aracı aldığı yönünde asılsız iddialarda bulunulmuştur. Bu iddialar bizim üzerimizden, yerli ve milli aracımıza karşı yapılmış bir algı operasyonudur” ifadeleriyle başlayan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

‘ARIZA YAPAN ARAÇ TOGG DEĞİL, 2014 MODEL AUDİ’DİR’

“Son Belediye Meclisi toplantısında CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz’ın makam aracıyla ilgili sorusu üzerine, Belediye Başkan Yardımcımız Lemzi Çöplü ve Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın konuya ilişkin detaylı bilgilendirme yapmıştır. Bu açıklamalarda açıkça ifade edilmiştir ki: Çorum Belediyesinde uzun yıllardır kullanılan 2014 model Audi A6 marka makam aracının kilometresi 300 binin üzerine çıkmıştır. Araç şehir dışı seyahatlerde sık sık arıza çıkarmış, yolda kalmış ve çekiciyle taşınmıştır. Onarım açısından da mali külfeti olan bir araçtır. Bu nedenle söz konusu 2014 model Audi marka araç ikinci el olarak devredilmiş, yerine yine Audi A6 2025 model ve 5 bin kilometrede olan araç ikinci el olarak satın alınmıştır. 2014 model eski aracımızın 1 milyon 300 bin TL’ye devredilirken, yerine alınan ikinci el aracın bedeli ise 5 milyon 800 bin TL’dir. Aradaki fark; yani belediyemizin yaptığı ödeme 4 milyon 500 bin TL’dir.

‘ARAÇ DEĞİŞİKLİĞİNİN TOGG İLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR’

Belediye Meclisi tutanaklarında da açıkça görüleceği üzere, bahsi geçen arıza TOGG’da değil, eski makam aracında yaşanmıştır. TOGG, Belediyemizin ve başkanımızın gururla kullandığı yerli ve milli bir markadır. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, yerli ve milli üretime her fırsatta destek vermiş; TOGG’un tanıtımı sürecinde de bu aracın kullanımı konusunda öncü belediyeler arasında yer almıştır.

Bugüne kadar belediyemizde kullanılan TOGG araçlarda herhangi bir arıza, aksaklık veya şikâyet bulunmamaktadır. Manipülatif haberlerde iddia edildiği gibi; TOGG’un yolda kaldığı, sık sık arıza yaptığı, Başkanımızın TOGG markasını “zedelediği” gibi ifadelerin tamamı asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaktadır. TOGG, Belediyemizin ve başkanımızın gururla kullandığı yerli ve milli bir markadır. Şehir içi programlarda TOGG marka aracımızı gururla kullanmayı sürdürüyor, şehir dışı programlarda ise Audi marka araç kullanmaktayız. Buna tüm Çorum halkı da bizzat şahitlik etmektedir.

‘AMAÇ MİLLİ MARKAMIZI YIPRATMAK’

Bir kısım medya, Belediye Meclisi toplantısında açıkça anlatılan ve belgelere dayanan gerçekleri bilmesine rağmen, bunu çarpıtarak yerli ve milli markamız TOGG ve yerli üretimi destekleyen, milli değerlere sahip çıkmasıyla tanınan Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı hedef göstermeye çalışmaktadır.

Başkanımızın, ülkemizin gururu TOGG markasını zedelediği yönündeki iddialar asılsızdır, ahlaki değildir, kamuoyunu yanlış yönlendirme çabasıdır.

‘ASILSIZ HABERLERLE İLGİLİ HULUKİ İŞLEM BAŞLATTIK’

Çorum Belediyesi olarak, TOGG gibi ülkemizin stratejik bir değerinin manipülasyon malzemesi yapılmasına da seyirci kalmayız. Gerçek dışı haberler üzerinden belediyemizi, belediye başkanımızı ve milli değerlerimizi hedef alan çarpıtmalara karşı ilgili yayın kuruluşlarına yönelik hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayız.

Çorum Belediyesi olarak; şeffaflık, doğruluk ve kamu yararını esas almaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”